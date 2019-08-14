Губернатор Ямала поручил главе Нового Уренгоя решить вопрос с полигоном для снега

СЕГОДНЯ 09:32 2019-08-14T09:32:40+03:00

Иван Костогриз выступит с докладом на эту тему уже 14 августа

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Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в ходе автопробега по региону вне плана отправился осмотреть состояние полигона на Южной объездной дороге возле Нового Уренгоя. Подписчик на страничку главы региона в соцсети сообщил о беспорядке на южной магистрали города. В зимний сезон местные дорожные службы вывозят и складируют сюда снег после расчистки улиц, летом площадка вдоль дороги больше похожа на свалку.

- Я убедился, действительно - зрелище безобразное. Так быть не должно. Люди справедливо жалуются, - написал в ответ Дмитрий Артюхов.

По словам главы города Ивана Костогриза, огородить такую большую территорию муниципалитету выходит очень дорого.

Между тем, губернатор подчеркнул, что градоначальник ни разу об этой проблеме не говорил. Руководитель региона заявил, что 14 августа на общем совещании в администрации города ждет доклад, как планируется решать эту проблему.

- Участок этот муниципальный, в ваших силах решить проблему, - ответил главе города Дмитрий Артюхов.

ИСТОЧНИК KP.RU