СЕГОДНЯ 09:13 2019-08-14T09:17:01+03:00

Десять миллионов мальков муксуна выпустят в Собь Фото: yanao.ru

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Собский рыбоводный завод завершает сезон красивым числом: 10 миллионов мальков пополнят реки Обь-Иртышского бассейна. Финальный в этом году выпуск молоди ценной северной рыбы стартовал на побережье реки Собь.

Из-за большого объёма рыбы выпуск продолжается несколько дней. Тщательный подсчёт ведёт комиссия, в которую входят представители региональных органов власти и Федерального агентства по рыболовству. Всего в реки Обь-Иртышского бассейна в 2019–2020 гг. выпустят более 25 миллионов мальков.

До попадания в естественную среду обитания рыба проходит цикл развития на заводе. На протяжении 8 месяцев молодь выращивают при 18-разовом питании и ежедневном взвешивании. Достигнув массы в 0,5 грамма, подросшие мальки готовы отправляться в дальнейшее плавание.

- Учитывая сложную ситуацию с популяцией муксуна и чира, которые находятся на грани исчезновения, мы считаем своей миссией восстановление этих ценных видов рыб, - сказал генеральный директор Собского рыбоводного завода Даниил Эльтеков.

Работа по искусственному воспроизводству ценных видов рыб для правительства Ямала является одним из приоритетных направлений. В округе принята и реализуется «дорожная карта» развития аквакультуры.

ИСТОЧНИК KP.RU