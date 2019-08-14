2019-08-14T09:04:46+03:00
Общество

Таркосалинцы на набережной Саргина отметят Медовый Спас

Участников праздника ждут концерт, викторина, игры и конкурсы
Анна Полякова
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Таркосалинцы и гости райцентра вечером 14 августа соберутся на набережной Саргина, чтобы отметить Медовый Спас. Участников ждут праздничный концерт, викторина, игры и конкурсы.

В «Городе мастеров» проведут мастер-классы по изготовлению венков из полевых цветов, бисероплетению и аквагримму. Организуют гончарную мастерскую, фото-зону и экскурсионный чум, площадку здоровья с дегустацией мёда. Здесь же появятся и торговые ряды, сообщает администрация Пуровского района.

Медовым Спасом в народе называют православный праздник, знаменующий начало Успенского поста, а это три Спаса: Всемилостивого Спасителя (Медовый Спас), Преображение Господня (Яблочный Спас) и перенесение Нерукотворного образа Господа Иисуса Христа (Ореховый Спас).

К слову, таркосалинцы с удовольствием проводят досуг на набережной Саргина, 9 августа здесь с размахом отметили Международный день коренных народов мира

ИСТОЧНИК KP.RU

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