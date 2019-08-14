Планы по развитию медицины в Новом Уренгое губернатор оставил в секрете

СЕГОДНЯ 08:47 2019-08-14T08:49:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в ходе поездки по городам региона посетил детское инфекционное отделение центральной городской больницы. Родители не раз жаловались главе региона на условия в этом стационаре, которые далеки от представлений о современной медицине. Это подтверждают и врачи.

Как отметил глава региона, в Новом Уренгое три медицинских проекта – это детская поликлиника в северной части города, хирургический и радиологический корпуса больницы.

- Мне очевидно, что необходим капитальный ремонт этого отделения. Есть ещё планы по развитию медицины города, но мы их пока не озвучиваем, потому что они в процессе обсуждения, - подытожил губернатор.

Корпус введён в эксплуатацию в 1989 году, капремонт в нём проводился в 2006-м. Проблем в отделении достаточно: например, во внутренней галерее, где посетители дожидаются пациентов, зимой почти такая же температура, что и на улице – до -30 С°. А по норме не должна опускаться ниже +10 С°. Замены требуют инженерные системы и, что особенно важно в инфекционном отделении, вентиляция. Кровле нужен ремонт, а внутренним помещениям – современное убранство.

ИСТОЧНИК KP.RU