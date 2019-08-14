В Ханымее по инициативе жителей появилась мельница

СЕГОДНЯ 07:58 2019-08-14T08:09:17+03:00

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В Ханымее Пуровского района установили необычную для севера композицию - мельницу с телегой среди цветов. Идею предложили сами жители, а воплотил в жизнь индивидуальный предприниматель из Архангельска, который изготовил конструкции высотой более трех метров и доставил их в Ханымей. Так в муниципалитете продолжают реализовывать бюджетные инициативы граждан.

Ханымейцам новый арт-объект понравился, как, впрочем, и другие инициативы ТСЖ «Школьный». Товарищество неоднократно становилось победителем муниципального конкурса «Чистый дворик», только в этом году энтузиасты благоустроили восемь придомовых территорий – разбили клумбы, высадили цветы.

Напомним, весной на конкурс бюджетных инициатив в администрацию поселка подали семь заявок. Ханымейцы предлагали благоустроить газон в квартале Комсомольский, открыть школу юного диктора и кружок ментальной арифметики, создать в поселке гончарную мастерскую, закупить уличные вазоны для квартала Школьного, профинансировать конкурс «Национальное подворье» и создать мобильную арт-галерею.

В настоящее время на платформе «Живем на Севере» каждый может предложить свою идею, которая при поддержке большинства будет реализована в 2020-м году, сообщили в администрации Пуровского района.

ИСТОЧНИК KP.RU