СЕГОДНЯ 07:13 2019-08-14T07:13:01+03:00

Надымская комиссия оценивала готовность школ к учебному году по фото Фото: открытые источники

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В Надымском районе комиссия по приемке образовательных учреждений к новому учебному году пыталась избежать лишних телодвижений и ограничиться фотографиями.

Как сообщили в прокуратуре ЯНАО, приемочная комиссия была обязана провести объективную оценку готовности школ и детсадов, чтобы разрешить или приостановить деятельность образовательных организаций.

Однако, нарушая требования законодательства, проверяющие планировали организовать приемку двух детских садов и трех школ, в том числе с круглосуточным пребыванием детей, расположенных в отдаленных селах Ныда, Нори, Кутопьюган Надымского района, дистанционно, изучив документы, фото и видеоматериалы.

В результате заместителю главы МО Надымский район, председателю комиссии по приемке образовательных организаций, объявлено предостережение. В итоге чиновники должны выехать в указанные населенные пункты Надымского района до 20 августа 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU