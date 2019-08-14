2019-08-14T06:10:24+03:00
Общество

Погода на Ямале 14 августа: осадки прекращаются

Температура воздуха поднимется до +26 градусов
Анна Полякова
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Погода на Ямале 14 августа: осадки прекращаютсяПогода на Ямале 14 августа: осадки прекращаютсяФото: Анна Полякова
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В среду, 14 августа, по прогнозам метеорологов, в Салехарде днем +14 градусов, пасмурно, почти весь день будет идти дождь. Ветер юго-восточный 3 м/с.

В Ноябрьске +25 градусов, солнечно, без осадков. Ветер восточный 4 м/с.

В Новом Уренгое +18 градусов, солнечно, без осадков. Ветер восточный 5 м/с.

В Надыме +20 градусов, переменная облачность, дождь пройдет только утром. Ветер юго-восточный 3 м/с.

В Губкинском +22 градусов, солнечно, без осадков. Ветер восточный 3 м/с.

В Тарко-Сале +21 градус, солнечно, осадки не ожидаются. Восточный ветер 2 м/с.

В Муравленко +26 градусов, малооблачно. День пройдет без осадков. Южный ветер 2 м/с.

В Лабытнанги +12 градусов, пасмурно, дождь. Восточный ветер 4 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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