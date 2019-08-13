Жителю Надыма, ударившему полицейского, дали срок

СЕГОДНЯ 15:48 2019-08-13T15:48:11+03:00

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Надымчанина отправили в исправительную колонию строгого режима за применение насилия в отношении полицейского. Отбывать наказание он будет 4 месяца.

Инцидент произошел 25 февраля 2019 года, когда участковый уполномоченный полиции прибыл на адрес для проведения проверки по сообщению. В подъезде жилого дома он встретил компанию из четверых молодых людей, которые вели себя вызывающе, курили, распивали.

Полицейский потребовал прекратить противоправное поведение. На что присутствующие не реагировали, двое из компании, ранее судимые лица, стали вести себя агрессивно. Схватив за китель, один из них несколько раз ударил полицейского.

Суд признал 20-летнего ямальца виновным и назначил наказание. Обвиняемый взят под стражу в зале суда, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полиция напоминает, что признанному виновным в совершении преступления грозит наказание в виде штрафа, принудительных работ, ареста, а также лишения свободы на срок до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU