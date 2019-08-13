2019-08-13T15:24:58+03:00
Общество

В единый день голосования на Ямале будет работать «Островок здоровья»

Эксперимент проведут в Салехарде
Анна Полякова
Поделиться:
В единый день голосования на Ямале будет работать «Островок здоровья» Фото: из открытых источниковВ единый день голосования на Ямале будет работать «Островок здоровья» Фото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Избирательная комиссия ЯНАО провела совещание по вопросам добровольческого сопровождения выборов, назначенных на единый день голосования 8 сентября 2019 года. Разговор состоялся в режиме видеоконференцсвязи.

Участники определили механизм формирования добровольческих групп для работы на избирательных участках с инвалидами, пожилыми людьми и маломобильными гражданами. Существуют определенные требования к добровольцам, которые будут сопровождать инвалидов – возраст старше 18 лет, крепкие физически, регистрация в Единой информационной системе «Добровольцы России». Волонтеры пройдут специальное обучение.

Зампредседателя Избиркома Игорь Горелик рассказал, что в этом году помимо общего добровольческого сопровождения выборов, впервые на избирательных участках, а именно в Салехарде, будет реализован проект «Островок здоровья». Жители окружной столицы смогут оценить состояние своего здоровья, получить информацию по профилактике заболеваний, прохождению профилактических медосмотров и диспансеризации.

«Надеемся, что проект понравится нашим избирателям и в дальнейшем будет реализован по всему округу», - отметил Игорь Горелик.

Напомним, 10 избирательных кампаний пройдет на территории ЯНАО по выборам разного уровня в единый день голосования 8 сентября 2019 года.

Из них: 1 региональная - дополнительные выборы депутата Заксобрания ЯНАО шестого созыва по Салехардскому одномандатному избирательному округу № 1- и 9 муниципальных.

В Салехарде, Лабытнанги и Ноябрьске изберут новый состав Гордумы.

В Муравленко, Губкинском, Тарко-Сале и Тазовском районе будут доукомплектованы представительные органы.

В муниципальных образованиях п. Ханымей (Пуровский район) и Горковское (Шурышкарский район) изберут новых глав.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жителю Надыма, ударившему полицейского, дали срок
В Надыме построят железнодорожный вокзал
Мечта губкинских футболистов исполнится уже в августе
Ямальцы стали полуфиналистами конкурса «Доброволец России – 2019»
Глава Ямала осмотрел масштабные стройки Надыма
В Новом Уренгое откроется виртуальный концертный зал
Сбербанк масштабировал сервис переводов с получением наличных в банкоматах на всю страну
Швейцарские студенты на Ямале учатся строить в зоне вечной мерзлоты
Новоуренгойка, сдавая в аренду комнату, отдала мошенникам 73 000 рублей
Ямал во второй раз станет площадкой для Полярного ультрамарафона ТрансУрал
Губернатор Ямала осмотрел в Надыме треснувшую многоэтажку
Отвертку и нож передавали по кругу: в Гыде судят четверку парней, заколовших земляка
Глава Ямала пообещал поддержать модернизацию аэропорта в Надыме
Сотрудница лабытнангской больницы пыталась выгородить начальницу и заработала штраф
Ямальские бюджетники начали использовать жилищные сертификаты
Таркосалинские подростки убрали больше тысячи кубометров мусора