СЕГОДНЯ 15:24 2019-08-13T15:24:58+03:00

В единый день голосования на Ямале будет работать «Островок здоровья» Фото: из открытых источников

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Избирательная комиссия ЯНАО провела совещание по вопросам добровольческого сопровождения выборов, назначенных на единый день голосования 8 сентября 2019 года. Разговор состоялся в режиме видеоконференцсвязи.

Участники определили механизм формирования добровольческих групп для работы на избирательных участках с инвалидами, пожилыми людьми и маломобильными гражданами. Существуют определенные требования к добровольцам, которые будут сопровождать инвалидов – возраст старше 18 лет, крепкие физически, регистрация в Единой информационной системе «Добровольцы России». Волонтеры пройдут специальное обучение.

Зампредседателя Избиркома Игорь Горелик рассказал, что в этом году помимо общего добровольческого сопровождения выборов, впервые на избирательных участках, а именно в Салехарде, будет реализован проект «Островок здоровья». Жители окружной столицы смогут оценить состояние своего здоровья, получить информацию по профилактике заболеваний, прохождению профилактических медосмотров и диспансеризации.

«Надеемся, что проект понравится нашим избирателям и в дальнейшем будет реализован по всему округу», - отметил Игорь Горелик.

Напомним, 10 избирательных кампаний пройдет на территории ЯНАО по выборам разного уровня в единый день голосования 8 сентября 2019 года.

Из них: 1 региональная - дополнительные выборы депутата Заксобрания ЯНАО шестого созыва по Салехардскому одномандатному избирательному округу № 1- и 9 муниципальных.

В Салехарде, Лабытнанги и Ноябрьске изберут новый состав Гордумы.

В Муравленко, Губкинском, Тарко-Сале и Тазовском районе будут доукомплектованы представительные органы.

В муниципальных образованиях п. Ханымей (Пуровский район) и Горковское (Шурышкарский район) изберут новых глав.

ИСТОЧНИК KP.RU