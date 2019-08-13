В Надыме построят железнодорожный вокзал

СЕГОДНЯ 14:32 2019-08-13T14:36:28+03:00

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По словам главы региона, весной в разговоре с главой РЖД Олегом Белозёровым обсуждались планы строительства в Надыме железнодорожного вокзала. Губернатор заверил, что такой объект в планах компании значится, а потому обязательно появится.

Что касается железной дороги, то руководитель региона заявил, что последние месяцы активно идёт проектирование, впереди ещё экспертиза. Это стандартная схема отношений заказчика и проектировщиков, передает правительство ЯНАО.

- Мы, конечно, хотим, чтобы это всё происходило быстрее. Но есть общая логика большого строительного проекта, это 250 миллиардов общей стоимости проекта с учётом строительства мостов. Приходится подождать проектирования, - отметил Дмитрий Артюхов.

ИСТОЧНИК KP.RU