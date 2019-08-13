2019-08-13T14:18:50+03:00
Общество

Мечта губкинских футболистов исполнится уже в августе

Строительство многофункциональной спортплощадки завершается
Анна Полякова
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Мечта губкинских футболистов исполнится уже в августе Фото: администрация ГубкинскогоМечта губкинских футболистов исполнится уже в августе Фото: администрация Губкинского
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Новую многофункциональную спортплощадку в Губкинском откроют уже в августе. Ее достраивают в 9 микрорайоне. Уже почти завершили укладку специального искусственного газона для игры в футбол. Заасфальтирована 200-метровая беговая дорожка, потом уложат специальное резиновое покрытие. Вскоре здесь установят тренажеры. По периметру установят освещение.

Как отметили, в администрации города, появление нового места для занятий спортом – заслуга людей, которые приняли участие в конкурсе бюджетных инициатив в прошлом году, тогда победил проект этой площадки. Он набрал 1311 голосов.

В этом году сбор идей проходит в рамках проекта «Уютный Ямал» и продлится до 19 августа. Предложить свою идею может каждый. Если она получит наибольшую поддержку жителей при голосовании на портале «Живём на Севере», то будет реализована в 2020 году за счёт средств местного бюджета. В Губкинском подали уже более десяти заявок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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