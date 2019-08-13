Ямальцы стали полуфиналистами конкурса «Доброволец России – 2019»

СЕГОДНЯ 13:59 2019-08-13T14:01:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Ямал отправил 296 проектов суд конкурсной комиссии добровольцы России. Как сообщает правительство ЯНАО, 17 инициатив от ЯНАО прошли в полуфинал для участников от 18 лет в категории «Социальный проект» - это программы «Тёплый день» молодёжного правительства региона; «Территория добра» ресурсного центра поддержки волонтёрских проектов в Ноябрьске; а также «Аптечка в тундру», «Волшебный хорей», «Волонтёры книжной культуры» и другие.

С 30 августа по 19 сентября в международном детском центре «Артек» состоится полуфинал конкурса для участников до 18 лет в категории «Социальный проект». От Ямала свой проект будет защищать 16-летний Ян Таргонский из Нового Уренгоя.

Его проект «Ратное дело» – это военно-спортивная игра для замещающих семей. Участники приобретают полезные навыки по различным направлениям спортивной и начальной военной подготовки. В процессе совместного решения задач участники игры лучше узнают друг друга, учатся взаимодействовать, а родители (в первую очередь, замещающие отцы, прошедшие службу в армии) передают детям свои опыт и знания.

Итоги конкурса будут объявлены 5 декабря на международном форуме добровольцев в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU