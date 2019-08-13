Глава Ямала осмотрел масштабные стройки Надыма

СЕГОДНЯ 13:42 2019-08-13T13:43:08+03:00

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов во время визита в Надым осмотрел масштабные стройки города. В числе главных объектов - набережная имени Сабита Оруджева, работы на которой начались в 2019 году. Реконструкция ведётся на участке береговой линии протяжённостью в полкилометра.

Фото: yanao.ru

На двух ярусах набережной появятся места для прогулок и отдыха, скамейки, освещение, архитектурные композиции, декоративное озеленение. В будущем здесь планируется проводить городские праздники и спортивные мероприятия. Кроме того, с помощью новой набережной строители реанимируют озеро Янтарное – перед началом стройки укрепили его береговую линию. Ещё один объект, где надымчане скоро смогут проводить досуг – бульвар Стрижова. Он обретет современный облик.

Фото: yanao.ru

В этом году жители города наконец дождутся нового спорткомплекса. Его обещают сдать ко Дню района. В комплексе будут универсальный зал для игровых видов спорта, два бассейна, залы для тренировок. СОК будет полностью адаптирован для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Раньше срока строители хотят сдать и вторую школу города. Зданию 45 лет и сейчас в нём проводится капремонт. От старого останутся только фундамент и несущие стены. Изначально срок окончания капремонта значился в 2022 году, теперь планируется завершить его уже в следующем, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU