2019-08-13T13:43:08+03:00
Экономика

Глава Ямала осмотрел масштабные стройки Надыма

Работы ведутся с опережением графика
Анна Полякова
Поделиться:
Глава Ямала осмотрел масштабные стройки Надыма Фото: yanao.ruГлава Ямала осмотрел масштабные стройки Надыма Фото: yanao.ru
Изменить размер текста:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов во время визита в Надым осмотрел масштабные стройки города. В числе главных объектов - набережная имени Сабита Оруджева, работы на которой начались в 2019 году. Реконструкция ведётся на участке береговой линии протяжённостью в полкилометра.

Фото: yanao.ru

Фото: yanao.ru

На двух ярусах набережной появятся места для прогулок и отдыха, скамейки, освещение, архитектурные композиции, декоративное озеленение. В будущем здесь планируется проводить городские праздники и спортивные мероприятия. Кроме того, с помощью новой набережной строители реанимируют озеро Янтарное – перед началом стройки укрепили его береговую линию. Ещё один объект, где надымчане скоро смогут проводить досуг – бульвар Стрижова. Он обретет современный облик.

Фото: yanao.ru

Фото: yanao.ru

В этом году жители города наконец дождутся нового спорткомплекса. Его обещают сдать ко Дню района. В комплексе будут универсальный зал для игровых видов спорта, два бассейна, залы для тренировок. СОК будет полностью адаптирован для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Раньше срока строители хотят сдать и вторую школу города. Зданию 45 лет и сейчас в нём проводится капремонт. От старого останутся только фундамент и несущие стены. Изначально срок окончания капремонта значился в 2022 году, теперь планируется завершить его уже в следующем, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ямальцы стали полуфиналистами конкурса «Доброволец России – 2019»
В Новом Уренгое откроется виртуальный концертный зал
Сбербанк масштабировал сервис переводов с получением наличных в банкоматах на всю страну
Швейцарские студенты на Ямале учатся строить в зоне вечной мерзлоты
Новоуренгойка, сдавая в аренду комнату, отдала мошенникам 73 000 рублей
Ямал во второй раз станет площадкой для Полярного ультрамарафона ТрансУрал
Губернатор Ямала осмотрел в Надыме треснувшую многоэтажку
Отвертку и нож передавали по кругу: в Гыде судят четверку парней, заколовших земляка
Глава Ямала пообещал поддержать модернизацию аэропорта в Надыме
Сотрудница лабытнангской больницы пыталась выгородить начальницу и заработала штраф
Ямальские бюджетники начали использовать жилищные сертификаты
Таркосалинские подростки убрали больше тысячи кубометров мусора