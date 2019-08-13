2019-08-13T13:22:25+03:00
Общество

В Новом Уренгое откроется виртуальный концертный зал

Сигнал вещания будет поступать из Московской государственной филармонии
Анна Полякова
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В Новом Уренгое откроется виртуальный концертный зал Фото: yanao.ruВ Новом Уренгое откроется виртуальный концертный зал Фото: yanao.ru
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В Новом Уренгое на базе детской школы искусств им. С. В. Рахманинова создадут виртуальный концертный зал. Презентация виртуального концертного зала состоится 4 октября на городском праздничном концерте ко Дню учителя.

Сигнал вещания будет поступать из Московской государственной филармонии, с которой ДШИ им. С. В. Рахманинова уже заключила соглашение о трансляциях. Благодаря проекту новоуренгойцы станут активными участниками филармонической жизни.

Проектор и широкоформатный экран, необходимые для трансляций, уже установлены, идёт монтаж необходимого звукового оборудования, сообщили в департаменте культуры региона.

В виртуальном зале планируются видеоконцерты с участием российских и зарубежных музыкантов для взрослой аудитории, а также просветительские программы для детей.

Он станет одним из трёх, которые будут созданы на Ямале в рамках реализации нацпроекта «Культура» в 2019 году. До 2021 года на территории региона планируется создание ещё семи виртуальных концертных залов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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