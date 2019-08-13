2019-08-13T13:06:33+03:00
Экономика

Сбербанк масштабировал сервис переводов с получением наличных в банкоматах на всю страну

Поделиться:
Изменить размер текста:

Сбербанк сообщает о расширении сервиса переводов с получением наличных в банкоматах – теперь перевести средства может любой пользователь Сбербанк Онлайн по всей стране.

Совершить перевод можно при помощи Сбербанк Онлайн - для этого необходимо знать номер мобильного телефона или ФИО получателя. Получить денежные средства можно в банкоматах сети Сбербанка с функцией выдачи наличных или офисах банка по всей стране. Для получения перевода необходимо указать секретный код из смс, при этом, пока перевод не получен, отправитель может его отменить. Отправить перевод в Сбербанк Онлайн можно на сумму до 150 000 рублей в сутки.

Игорь Мамонтов, вице-президент Сбербанка, директор дивизиона «Платежи и переводы»:

«Мы стремимся предоставлять жителям страны весь спектр возможностей для обмена денежными средствами. Так, сервисом переводов с получением наличных в банкоматах, который мы запустили в начале лета, уже воспользовались около 100 тысяч человек. Основным преимуществом данного сервиса является тот факт, что даже не имея карты, любой человек может получить перевод в широкой сети наших офисов и банкоматов».

Комиссия за использование сервиса онлайн-перевода с получением наличных в банкомате ниже, чем при совершении аналогичного перевода в офисе: 1,5% от суммы, минимум 30 рублей и не более 1000 рублей. На каждом этапе Сбербанк информирует отправителя и получателя денежных средств обо всех изменениях статуса перевода. Например, банк направит отправителю смс, когда перевод будет успешно выплачен.

Ранее отправить перевод с получением наличных в банкомате могли пользователи Сбербанк Онлайн в 27 регионах РФ, входящих в Северо-Западный, Волго-Вятский и Поволжский банки Сбербанка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ямальцы стали полуфиналистами конкурса «Доброволец России – 2019»
Глава Ямала осмотрел масштабные стройки Надыма
В Новом Уренгое откроется виртуальный концертный зал
Швейцарские студенты на Ямале учатся строить в зоне вечной мерзлоты
Новоуренгойка, сдавая в аренду комнату, отдала мошенникам 73 000 рублей
Ямал во второй раз станет площадкой для Полярного ультрамарафона ТрансУрал
Губернатор Ямала осмотрел в Надыме треснувшую многоэтажку
Отвертку и нож передавали по кругу: в Гыде судят четверку парней, заколовших земляка
Глава Ямала пообещал поддержать модернизацию аэропорта в Надыме
Сотрудница лабытнангской больницы пыталась выгородить начальницу и заработала штраф
Ямальские бюджетники начали использовать жилищные сертификаты
Таркосалинские подростки убрали больше тысячи кубометров мусора