2019-08-13T12:57:41+03:00
Общество

Швейцарские студенты на Ямале учатся строить в зоне вечной мерзлоты

Губернатор ЯНАО посетил Международную полевую школу в Надымском районе
Анна Полякова
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В Надымском районе стартовала Международная полевая научно-исследовательская школа с участием студентов из России и Швейцарии. Местом её проведения стала территория одного из бывших лагерей 501-й стройки. Рабочий язык – английский.

Как сообщает Научный центр изучения Арктики, в течение трёх недель под руководством российских и зарубежных учёных и экспертов студенты будут исследовать вопросы строительства в зоне вечной мерзлоты и применения новых моделей несущих конструкций.

Кроме того, запланированы полевые междисциплинарные исследования в области экологии, истории и журналистики.В день открытия научно-исследовательской школы, 12 августа, лагерь посетил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. Он познакомился с планом научных исследований и пожелал студентам удачи и плодотворной работы.

В Международной полевой школе участвуют шесть российских и десять швейцарских студентов. Группы будут постоянно обсуждать и обмениваться результатами исследований.

Руководителем проекта со стороны Швейцарии является профессор Лозаннской федеральной политехнической школы Эрик Оливер Хёсли, отвечающий за магистерскую программу, посвященную Российской Арктике и за учебные программы о Русском мире. Международная полевая научно-исследовательская школа будет работать до конца августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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