Новоуренгойка, сдавая в аренду комнату, отдала мошенникам 73 000 рублей

СЕГОДНЯ 11:55 2019-08-13T11:58:37+03:00

Под диктовку афериста она набрала комбинацию цифр у банкомата

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В Новом Уренгое возбудили уголовное дело о мошенничестве, жертвой которого стала доверчивая горожанка, сдававшая в аренду комнату. Аферист облапошил женщину на 73 000 рублей.

Оказалось, что женщина на сайте опубликовала объявление. Ей позвонил неизвестный и предложил перечислить предоплату за аренду. Для этого он уговорил женщину пройти к банкомату и совершить под его диктовку ряд операций, что новоуренгойка и сделала. После этого с ее банковской карты ушли 73 000 рублей.

Дело завели по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». Наказанием за это преступление может стать лишение свободы сроком до 5 лет, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полиция рекомендует не совершать каких-либо действий со своими банковскими картами в банкомате под диктовку неизвестных лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU