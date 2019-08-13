Ямал во второй раз станет площадкой для Полярного ультрамарафона ТрансУрал

СЕГОДНЯ 11:24 2019-08-13T11:27:17+03:00

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Уже в эти выходные, 17-18 августа, Ямал во второй раз станет площадкой для проведения Полярного ультрамарафона TransUral. Суровый край с фантастической природой ждёт смельчаков из разных уголков мира, готовых бросить вызов Полярному Уралу. Через официальный сайт мероприятия заявки подали уже более 120 человек – это бегуны из разных регионов России, а также участники из Бельгии, США и Германии.

В этом году Полярный ультрамарафон TransUral организаторы посвящают памяти Руслана Тараканова – альпиниста, трансуральца, он прошёл все четыре этапа TransUral 2014-2017. Ровно год назад он погиб в горах Памира, во время крушения вертолёта, который вывозил альпинистов после восхождения на Пик Коммунизма.

Любителей трейловых забегов ждут четыре дистанции. Уверенные в своих силах спортсмены могут пробежать два забега – в разные дни. По традиции маршруты трейла пройдут через самые красивые места полярной части Урала: долины рек Собь и Енгаю, несколько перевалов, подножье горы Динозавр, Нефритовое ущелье, ледник Романтиков. Центр соревнований будет находиться на ж/д станции Собь (Приуральский район).

В первый день только «вертикальный километр» - это трасса в 10 км от ж/д станции Собь до вершины горы Поур-Кеу. Маршрут будет проходить с набором высоты в 700 метров.

На следующий день пройдут три забега. Один длиной 10 км – RomanticTrail, 30 км – PolarTrail и 50 км – PolarUltra-Trail. Гонка проводится в формате линейного трейлового забега по горной местности. Один общий старт и три раздельных финиша. Все дистанции промаркированы и проходят по горным тропам и дорогам различной проходимости.

ИСТОЧНИК KP.RU