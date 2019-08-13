2019-08-13T11:11:27+03:00
Общество

Губернатор Ямала осмотрел в Надыме треснувшую многоэтажку

Дом пришлось экстренно ремонтировать
Анна Полякова
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Губернатор Ямала осмотрел в Надыме проблемную многоэтажку Фото: yanao.ruГубернатор Ямала осмотрел в Надыме проблемную многоэтажку Фото: yanao.ru
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Глава Ямала Дмитрий Артюхов внепланово заехал в многострадальный дом в Надыме. Визит состоялся в рамках своей автомобильной поездки губернатора по дорогам и населённым пунктам региона.

Жильцы дома по улице Набережная, 34 через аккаунты в социальных сетях просили главу региона обратить внимание на их проблему. Дом был построен в 1983 году. Подъезд этой многоэтажки начал заваливаться, образовались трещины.

Глава Надымского района Леонид Дяченко рассказал, какие уже проведены работы. Подрядчик укрепил фундамент и грунт, заполнили трещины в стенах, установили бандажные конструкции.

Независимая экспертиза показала, что несущие конструкции вне опасности. Большинство жильцов расселили ещё перед началом работ, остались только те, кто не пожелал покидать свои квартиры, сообщили в правительстве ЯНАО.

В одну из них зашёл губернатор и пообщался с семьей, которая там живёт. Жильцы признались, что качество работ полностью устраивает, переезжать они не собираются. С жильцами, которые всё-таки решили сменить место жительства, Дмитрий Артюхов поручил главе района проработать вопрос индивидуально.

ИСТОЧНИК KP.RU

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