2019-08-13T10:43:48+03:00
Происшествия

Отвертку и нож передавали по кругу: в Гыде судят четверку парней, заколовших земляка

Добивали они свою жертву стеклянной бутылкой
Анна Полякова
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Отвертку и нож передавали по кругу: в Гыде судят четверку парней, заколовших землякаОтвертку и нож передавали по кругу: в Гыде судят четверку парней, заколовших землякаФото: Ольга Крыльцова
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На Ямале перед судом предстанут четверо местных жителей, зверски заколовших односельчанина. По материалам дела, они передавали друг другу отвертку и нож и по очереди нанесли мужчине не менее 84 ударов в жизненно важные части тела. Добивали они свою жертву стеклянной бутылкой.

Зверскую расправу они учинили в ночь с 7 на 8 августа 2018 года в селе Гыда Тазовского района. Известно, что сначала четверо юношей, 2000 и 1998 годов рождения, вместе выпивали. В какой-то момент один из них предложил убить присутствующего в квартире односельчанина. Компания поддержала страшную идею. Как выяснилось, ранее у их приятеля сложились личные неприязненные отношения к земляку. Тогда зачинщик с силой пнул по голове свою жертву. А дальше началось…

Как сообщили в СУ СКР по ЯНАО, их судят не только за убийство, совершенном группой лиц по предварительному сговору, но и за покушение на кражу.

После расправы с односельчанином квартет решил похитить из склада местного предпринимателя 5 бутылок водки. Попытались взломать стену склада, но не вышло. Тогда сорвали навесной замок на двери склада и проникли внутрь. Однако их спугнул своим появлением владелец склада, и компании пришлось сбежать.

Их задержали 11 августа 2018 года. В ходе предварительного следствия все участники преступления дали признательные показания и полностью признали свою вину. Теперь уголовное дело ушло в окружной суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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