2019-08-13T09:37:06+03:00
Экономика

Глава Ямала пообещал поддержать модернизацию аэропорта в Надыме

Реконструкция требуется перрону, стоянке для воздушных судов и привокзальной площади
Анна Полякова
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Глава Ямала пообещал поддержать модернизацию аэропорта в Надыме Фото: avianadym.ruГлава Ямала пообещал поддержать модернизацию аэропорта в Надыме Фото: avianadym.ru
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Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов побывал с рабочим визитом в Надымском районе в ходе своей автомобильной поездки по дорогам и населённым пунктам региона.

Во время встречи с главой района Леонидом Дяченко центральным вопросом стало будущее аэропорта города. Пассажиропоток вырос, а воздушная гавань при этом находится в высокой степени износа и нуждается в обновлении. Реконструкция требуется перрону, стоянке для воздушных судов и привокзальной площади.

- Раньше жители района чаще пользовались аэропортом Нового Уренгоя, сейчас мы видим востребованность у населения надымского аэропорта. Мы проработали основные вопросы реконструкции, часть техники начали приобретать, но самостоятельно району такой затратный объект не по силам, - заключил глава района.

Дмитрий Артюхов уверил, что регион поддержит модернизацию аэропорта и предложил коллегам на месте оценить фронт работ. Он осмотрел аэровокзал, привокзальную площадь и зоны прилёта и вылета пассажиров в аэропорту Надыма, пообщался с теми, кто ожидает вылета в Москву, и пожелал им счастливого пути, передает правительство ЯНАО.

Напомним, регулярные рейсы здесь выполняются по 8 направлениям, в 2018 году через местный аэропорт прошли 186 769 пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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