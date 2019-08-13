Сотрудница лабытнангской больницы пыталась выгородить начальницу и заработала штраф

СЕГОДНЯ 09:17 2019-08-13T09:19:24+03:00

Незаконные старания ни к чему не привели

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Сотрудницу ГБУЗ «Лабытнангская городская больница» наказали штрафом за дачу заведомо ложных показаний. Как сообщили в прокуратуре ЯНАО, женщина пыталась выгородить начальницу.

В мае 2019 года на главного врача медучреждения было возбуждено административное дело за нарушение срока рассмотрения обращения гражданина. Сотрудница была допрошена в качестве свидетеля. Женщина пыталась помочь своему работодателю избежать ответственности.

Однако незаконные старания ни к чему не привели. Её показания были опровергнуты представленными прокурором доказательствами. В результате главврач привлечена к административной ответственности. Ее подчиненная также понесла наказание в виде штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU