Ямальские бюджетники начали использовать жилищные сертификаты

СЕГОДНЯ 09:00 2019-08-13T09:41:46+03:00

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На Ямале подвели итоги первого этапа реализации программы поддержки работников бюджетной сферы. Большей части ямальских семей, которые стали участниками программы в 2019 году, сертификаты для покупки жилья на первичном рынке уже вручили в муниципалитетах по месту жительства. Ещё 196 сертификатов ждут, когда их владельцы приедут из отпуска.

Как сообщили в правительстве ЯНАО, в 2019 году оформлено 588 документов на приобретение жилья. Речь идёт о компенсации в размере 40 процентов стоимости нового жилья. Средний размер выплаты на семью из трёх человек составит примерно миллион двести тысяч рублей. Общий объём финансирования программы позволит за три года приобрести жильё на Ямале двум тысячам специалистов

Первые получатели сертификатов уже начали их использовать по назначению и покупать квартиры. Самыми активными муниципалитетами оказались Новый Уренгой и Салехард.

Что касается перспективы формирования первичного рынка жилья, который во многих муниципалитетах пока отсутствует. Идёт работа над тем, чтобы новое жильё строилось в каждом муниципальном образовании.

- Субсидию смогут получить и профессионалы высокой квалификации, которые приезжают на территорию округа и готовы здесь остаться, - отмечает губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

ИСТОЧНИК KP.RU