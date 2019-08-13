Таркосалинские подростки убрали больше тысячи кубометров мусора

СЕГОДНЯ 08:45 2019-08-13T08:48:06+03:00

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Более двухсот подростков отработали во время каникул в таркосалинских трудовых отрядах. Третья заключительная смена стартовала с начала августа. На улицах Тарко-Сале трудится две бригады по 30 человек, работающих до и после обеда, сообщили в администрации Пуровского района.

В течение лета ребята наводят порядок на всей территории города. Всего за время работы школьники убрали более тысячи кубометров мусора. Несмотря на то, что лето подходит к концу, мусора меньше не становится. Подростки к пришли к выводу, что больше всего таркосалинцы мусорят на улице Геофизиков и городском пляже.

Всего этим летом трудоустроились без малого 650 ребят в возрасте от 14 до 18 лет. Школьники занимались не только благоустройством и уборкой территорий, но и организацией досуга детей-инвалидов в Центре соцпомощи семье и детям, помогали вожатым на летних досуговых площадках, курьерам, делопроизводителям, младшим воспитателям, соцработникам, подсобным рабочим, мойщикам автомобилей, дворникам.

ИСТОЧНИК KP.RU