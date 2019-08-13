Жителя Муравленко накажут рублем за оскорбление полицейского

СЕГОДНЯ 08:24 2019-08-13T08:30:41+03:00

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Автомобилиста из Муравленко, оскорбившего полицейского, привлекли к ответственности. В мае мужчина был задержан нарядом ППС за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщили в УМВД России по ЯНАО, сначала во время задержания он проявил неповиновение законному требованию сотрудников полиции, за что был привлечен к административной ответственности. После этого правонарушитель публично высказал в адрес полицейского слова оскорбления, чем унизил честь и достоинство представителя власти.

По данному факту было возбуждено уже уголовное дело. В результате в конце июля мировой судья города назначил ямальцу наказание в виде трех месяцев исправительных работ с удержанием из зарплаты осуждённого в доход государства 15 %.

Полиция напоминает, что за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов, применения насилия в отношении представителя власти, а также его оскорбление предусмотрена уголовная ответственность. В зависимости от тяжести совершенного преступления наказанием может стать как штраф, так и пожизненное лишение свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU