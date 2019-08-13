2019-08-13T08:30:41+03:00
Происшествия

Жителя Муравленко накажут рублем за оскорбление полицейского

Пьяный автомобилист унизил правоохранителя во время задержания
Анна Полякова
Поделиться:
Жителя Муравленко накажут рублем за оскорбление полицейскогоЖителя Муравленко накажут рублем за оскорбление полицейскогоФото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

Автомобилиста из Муравленко, оскорбившего полицейского, привлекли к ответственности. В мае мужчина был задержан нарядом ППС за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщили в УМВД России по ЯНАО, сначала во время задержания он проявил неповиновение законному требованию сотрудников полиции, за что был привлечен к административной ответственности. После этого правонарушитель публично высказал в адрес полицейского слова оскорбления, чем унизил честь и достоинство представителя власти.

По данному факту было возбуждено уже уголовное дело. В результате в конце июля мировой судья города назначил ямальцу наказание в виде трех месяцев исправительных работ с удержанием из зарплаты осуждённого в доход государства 15 %.

Полиция напоминает, что за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов, применения насилия в отношении представителя власти, а также его оскорбление предусмотрена уголовная ответственность. В зависимости от тяжести совершенного преступления наказанием может стать как штраф, так и пожизненное лишение свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Губернатор Ямала осмотрел в Надыме проблемную многоэтажку
Отвертку и нож передавали по кругу: в Гыде судят четверку парней, заколовших земляка
Глава Ямала пообещал поддержать модернизацию аэропорта в Надыме
Сотрудница лабытнангской больницы пыталась выгородить начальницу и заработала штраф
Ямальские бюджетники начали использовать жилищные сертификаты
Таркосалинские подростки убрали больше тысячи кубометров мусора
Главная переправа Ямала после непогоды возобновила работу
На Ямале тушат два лесных пожара
Губернатор Ямала проверит состояние дорог за рулем автомобиля
Погода на Ямале 13 августа: ветер утихнет до 5 м/с
За выходные дни на ямальских дорогах выявили 23 нетрезвых водителя
На Ямале не могут найти пропавшую в Лабытнанги старушку
В Новом Уренгое половина работ по капремонту завершена
Ямальцы пригласили детей из Казахстана отдохнуть в «Снежинке»
За летние месяцы на Ямале спасли 221 человека
В Лабытнанги по просьбе горожан идет реконструкция улицы Советская
Надымчанка по указке мошенника перевела свои сбережения на чужой счет
Ямальские волейболисты вошли в сборную России на XXXII Летние Олимпийские игры
Глава Югры Наталья Комарова поможет реализации общественных инициатив в Югре
Участок трассы Надым – Старый Надым проинспектировали общественники
Убийством закончился праздник строителей в вагон-городке Салехарда
Ямальский легкоатлет завоевал золото международного марафона
Жительница Ноябрьска отравилась грибами
Ямальский филиал Почты России повысит сотрудникам зарплату
В Новом Уренгое вахтовику, жившему за чужой счет, грозит срок