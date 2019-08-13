Главная переправа Ямала после непогоды возобновила работу
На маршруте Салехард-Лабытнанги все шесть паромных составов
Главная переправа Ямала после непогоды возобновила работу Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО
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Переправ через Обь вернулась к работе после непогоды. 13 августа паромы на по маршруту Салехард-Лабытнанги работают в штатном режиме. На линию вышли все шесть паромных составов, сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.
Напомним, накануне паромное сообщение с 7:10 было приостановлено по метеоусловиям. В районе переправы через Обь порывы ветра достигали 22 м/с.
Информация о работе паромов доступна по круглосуточным телефонам диспетчерской: +7 (34992) 5-17-03, +79124204046.
ИСТОЧНИК KP.RU