На Ямале тушат два лесных пожара

СЕГОДНЯ 07:47 2019-08-13T07:49:21+03:00

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На Ямале сегодня, 13 августа, действуют два лесных пожара на площади 2, 7 гектаров. Оба очага зарегистрированы на территории Пуровского района. Они обнаружены накануне во время авиапатрулирования в 62 км от Тарко-Сале и в 8 км от Губкинского. В ликвидации пожаров задействованы 27 сотрудников Таркосалинского поисково-спасательного отряда, сообщает администрация Пуровского района.

Существенной помощью в работе пуровских спасателей стал аппаратно-программный комплекс «Лесохранитель». Камеры при помощи специальных программ и серверов распознают мельчайший дым в окрестностях. Сигнал тревоги передается не только в ЕДДС: короткими звуковыми сигналами камеры предупреждают об опасности людей, находящихся вблизи с очагом возгорания.

- Для обеспечения борьбы с лесными пожарами на территории района в этом году развернуты три комплекта камер кругового видеонаблюдения. Камеры установлены на телекоммутационных мачтах связи в Тарко-Сале, Харампуре и Халясавэе, - сообщил и.о. директора ЕДДС Пуровского района Владимир Крейдич.

Как сообщили в ГУ МЧС России по ЯНАО, всего с начала пожароопасного периода 2019 года на территории округа зарегистрировано 108 очагов природных пожаров на общей площади 1838, 9 гектаров

ИСТОЧНИК KP.RU