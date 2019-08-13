Губернатор Ямала проверит состояние дорог за рулем автомобиля

СЕГОДНЯ 06:32 2019-08-13T06:32:00+03:00

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Поездку по дорогам Ямала губернатор Дмитрий Артюхов начал со строящейся трассы Салехард – Надым. О том, что он лично проедет за рулём от Надыма до Ноябрьска, сообщил ещё во время ежегодного доклада о положении дел в регионе в начале декабря прошлого года.

Говоря о долгожданной дороге, глава региона отметил, что в следующем году хотя бы в переходном покрытии, то есть в щебне, движение должно быть по ней открыто.

- Я ожидаю, что будут говорить, что обещали дорогу, а едем не по гладкому асфальту. Но, во-первых, лучше такая круглогодичная дорога, чем её отсутствие вообще. Во-вторых, как говорят строители, из-за наших особенностей строительства, нужно подождать хотя бы год, как она отстоится, понаблюдать за ней, потому что потом будет сложней её ремонтировать, если грунт поведёт себя не так, - сказал глава региона.

Фото: yanao.ru

Проект строительства дороги включает в себя шесть участков, общая протяжённость которых – 344 километра. Три из них уже введены в эксплуатацию. Примерно на 20 километрах трассы работы ещё не начинались. На дороге работают 420 человек и 140 единиц дорожно-строительной техники разных типов.

Губернатор подробно интересовался вопросами просадки грунта и термоизоляцией дороги. Кроме природных факторов строители называют неконтролируемое движение техники: автомобили, которые пытаются проехать по ещё закрытой дороге, разбивают дорожное полотно. Между тем, на поставленные сроки открытия сквозного проезда это не повлияет, заверили дорожники.

После Надыма Дмитрий Артюхов выдвинется в сторону Нового Уренгоя, где проверит, как идёт ремонт на главных трассах Ямала. По пути он будет заезжать в города и посёлки – там запланировано посещение объектов строительства программы «Комфортная городская среда» и встречи с жителями муниципалитетов. Завершится поездка на границе Ямала и Югры, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU