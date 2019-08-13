СЕГОДНЯ 06:06 2019-08-13T06:06:03+03:00

Погода на Ямале 13 августа: ветер утихнет до 5 м/с Фото: Анна Полякова

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Во вторник, 13 августа, по прогнозам метеорологов, в Салехарде днем +13 градусов, малооблачно и без осадков. Ветер северо-восточный 5 м/с.

В Ноябрьске +25 градусов, солнечно, без осадков. Ветер южный 3 м/с.

В Новом Уренгое +15 градусов, пасмурно, небольшой дождь пройдет в середине дня. Ветер северный 7 м/с.

В Надыме +11 градусов, пасмурно, во второй половине дня - дождь. Ветер северный 5 м/с.

В Губкинском +24 градуса, малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный 3 м/с.

В Тарко-Сале +22 градуса, облачно, вечером - дождь. Северо-западный ветер 3 м/с.

В Муравленко +24 градуса, малооблачно. День пройдет без осадков. Юго-западный ветер 2 м/с.

В Лабытнанги +12 градусов, облачно, без осадков. Северо-восточный ветер 4 м/с

ИСТОЧНИК KP.RU