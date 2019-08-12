За выходные дни на ямальских дорогах выявили 23 нетрезвых водителя

СЕГОДНЯ 16:05 2019-08-12T16:05:49+03:00

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Ямальские автоинспекторы подвели итоги массовых проверок водителей на трезвость. Рейд проводили с 9 по 11 августа. В результате за выходные дни было остановлено 23 нетрезвых водителя. Одному из них грозит уголовная ответственность, поскольку был остановлен в таком состоянии не в первый раз.

Госавтоинспекция региона напоминает водителям, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения равно, как и отказ от медицинского освидетельствовании, водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.

Водителей, повторно севших за руль в состоянии опьянения, ждет уголовная ответственность, максимальная санкция которой - лишение свободы на два года с лишением права управлять транспортными средствами в течение трех лет.

Также Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения не оставаться в стороне и проявлять свою гражданскую позицию, позвонив по телефону в полицию. Позвонив, необходимо сообщить марку, регистрационный знак транспортного средства, цвет и направление его движения.

ИСТОЧНИК KP.RU