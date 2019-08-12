2019-08-12T15:27:01+03:00
Общество

В Новом Уренгое половина работ по капремонту завершена

Старые деревянные двери в многоквартирниках меняются на металлические
Анна Полякова
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В Новом Уренгое половина работ по капремонту завершена Фото: newurengoy.ruВ Новом Уренгое половина работ по капремонту завершена Фото: newurengoy.ru
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В Новом Уренгое продолжается капитальный ремонт многоквартирных домов. Как сообщили в департаменте городского хозяйства, на сегодняшний день выполнено около половины запланированных работ. Так, например, ремонт крыш выполнен на 50%, ремонт фасадов – на 60%, замена инженерных сетей – на 30%.

По ряду адресам заменили лифтовое оборудование. Ведется подготовка к запуску и вводу в эксплуатацию 4 лифтов.

- Кроме того, завершены работы по капитальному ремонту фасада многоквартирного дома № 8А на улице 26 Съезда КПСС. Работы по остальным адресам идут активно, - сообщили в информационно-аналитическом управлении в администрации города.

Отметим, что в рамках капитального ремонта фасадов старые деревянные двери меняются на металлические.

ИСТОЧНИК KP.RU

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