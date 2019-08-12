2019-08-12T15:15:07+03:00
Общество

Ямальцы пригласили детей из Казахстана отдохнуть в «Снежинке»

Профильная смена в лагере называется «Дружба народов»
Анна Полякова
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Ямальцы пригласили детей из Казахстана отдохнуть в «Снежинке» Фото:www.yanao.ruЯмальцы пригласили детей из Казахстана отдохнуть в «Снежинке» Фото:www.yanao.ru
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В детском оздоровительном центре «Снежинка» в Тюменской области с 9 по 29 августа проходит профильная смена «Дружба народов». Ее участниками стали пять школьников в возрасте 9-14 лет из Петропавловска Северо-Казахстанской области.

Как сообщает правительство ЯНАО, ребята приехали в детский оздоровительный центр по приглашению ЯНАО в рамках развития культурно-гуманитарных связей между Россией и Казахстаном.

Профильная смена направлена развитие межнационального и межрелигиозного взаимопонимания, профилактику экстремистских идей. На Ямале большое внимание уделяется развитию культурно-гуманитарных связей с Казахстаном.

Наиболее плодотворное сотрудничество сложилось с Северо-Казахстанской областью. С 2010 года реализуются проекты, ориентированные на различные группы населения. Например, студенты Северо-Казахстанского госуниверситета имени М. Козыбаева в качестве волонтёров участвуют в экологических экспедициях на остров Вилькицкого. В 2018 году солисты областной филармонии выступили на открытом конкурсе патриотической песни «Дорогами поколений» в Ноябрьске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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