За летние месяцы на Ямале спасли 221 человека

СЕГОДНЯ 14:52 2019-08-12T15:02:49+03:00

90 из них помощь понадобилась в природной среде

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В окружной аварийно-спасательной службе подвели промежуточные итоги работы с начала лета. Руководитель учреждения Николай Потёмкин рассказал, что с начала июня проведено 430 аварийно-спасательных работ. За этот период на Ямале спасли 221 человека, 90 из них – в природной среде.

- 10 человек погибли на водоёмах в результате крушения плавательных средств, при купании и внезапном попадании в воду, - сообщил Николай Потёмкин

Наряду с выполнением поисково-спасательных работ спасатели тушили природные пожары, которых в этом году было немного меньше. В этом сезоне десантными пожарными Ямалспаса потушено 100 природных пожаров на площади 1 854 га (в аналогичном периоде 2018 года – 125 пожаров общей площадью 2 804 га).

Летом спасатели также обеспечивают сопровождение и контроль туристических групп. На минувшей неделе на контроле подразделений Ямалспаса находились 10 таких коллективов общей численностью 152 путешественника. Спасатели напоминают о необходимости регистрации туристов в спасательных службах.

Особое внимание обращено на чрезвычайные происшествия и личную безопасность граждан в природной среде.

- Грибники ищут грибы, а мы – грибников, - заметил Николай Потёмкин. По его словам, заблудиться в лесу может не только грибник-новичок, но и человек, проживший всю жизнь на Ямале. Об этом ямальцам не стоит забывать, отметил руководитель окружной службы.

Так в течение всей прошедшей недели искали в Приуральском районе пожилую женщину. Она до сих пор не найдена.

ИСТОЧНИК KP.RU