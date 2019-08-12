СЕГОДНЯ 14:11 2019-08-12T14:15:01+03:00

В Лабытнанги по просьбе горожан идет реконструкция улицы Советская Фото: lbt.yanao.ru

Первый этап работ провели еще в 2018 году

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В Лабытнанги проходит второй этап реконструкции улицы Советская. В 2018-м работы были проведены в границах улиц Октябрьская - Лесная. Напомним, благоустроить эту территорию предлагали сами жители города.

В ходе реконструкции обустраивается сквер, который расположен напротив железнодорожного вокзала, ремонтируются обрамляющие эту территорию дороги в границах улиц Советская–Первомайская-Центральная-Железнодорожная.

- Без сомнений, сквер станет еще одной достопримечательностью нашего города, местом отдыха и встреч, красивым дополнением к уникальному архитектурному облику железнодорожного вокзала, - подчеркивает глава администрации города Марина Трескова.

Как сообщили в мэрии, реконструкция дороги включает в себя не только асфальтирование проезжей части, но переустройство сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения, электросетей, линий связи, обустройство тротуаров. В рамках реконструкции будет установлен новый светофор, предусмотрено обустройство двух автомобильных стоянок.

Параллельно ведется реконструкция самой протяженной в городе Лабытнанги дороги по улице Обской.

ИСТОЧНИК KP.RU