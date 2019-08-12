2019-08-12T13:52:25+03:00
Происшествия

Надымчанка по указке мошенника перевела свои сбережения на чужой счет

Аферист представился сотрудником банка
Анна Полякова
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Надымчанка по указке мошенника перевела свои сбережения на чужой счетНадымчанка по указке мошенника перевела свои сбережения на чужой счетФото: Ольга Крыльцова
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Жительница Надыма перевела 140 тысяч рублей на чужой счет, надеясь спасти сбережения от мошенника. Когда 58-летняя женщина осознала обман, она обратилась за помощью в полицию, где рассказала, как попалась на уловку.

Выяснилось, что вечером 8 августа ей позвонил неизвестный мужчина, и, представившись сотрудником службы безопасности банка, пояснил, что ими зафиксированы подозрительные попытки снятия денег с принадлежащей ей банковской карты.

Он предложил женщине обналичить денежные средства и перевести их на временное хранение на указанный им счет. По его словам, так женщина гарантированно сохранит сбережения. Не сомневаясь в правильности своих действий, она так и сделала.

После чего не сумев в очередной раз дозвониться до сотрудника банка, с которым велась беседа, женщина обратилась в полицию, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Уголовное дело возбудили по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину».

Полиция рекомендует гражданам в сомнительной ситуации прекращать разговор с незнакомыми людьми, а после лично звонить специалистам банка по телефону «горячей линии», указанному с оборотной стороны банковской карты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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