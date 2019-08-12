2019-08-12T13:26:57+03:00
Спорт

Ямальские волейболисты вошли в сборную России на XXXII Летние Олимпийские игры

Егор Клюка и Дмитрий Волков - представители новоуренгойского волейбольного клуба «Факел»
Анна Полякова
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Ямальские волейболисты вошли в сборную России на XXXII Летние Олимпийские игры Фото: yanao.ruЯмальские волейболисты вошли в сборную России на XXXII Летние Олимпийские игры Фото: yanao.ru
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Завершились отборочные соревнования на Олимпиаду в Токио-2020 для российских волейболистов. В сборную России на XXXII Летние Олимпийские игры вошли ямальские волейболисты Егор Клюка и Дмитрий Волков.

В департаменте по физкультуре и спорту ЯНАО напомнили, что два ямальских спортсмена – представители новоуренгойского волейбольного клуба «Факел».

Ямальские болельщики поздравляют спортсменов с получением путёвки на XXXII Летние Олимпийские игры, которые пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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