СЕГОДНЯ 13:26 2019-08-12T13:26:57+03:00

Ямальские волейболисты вошли в сборную России на XXXII Летние Олимпийские игры Фото: yanao.ru

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Завершились отборочные соревнования на Олимпиаду в Токио-2020 для российских волейболистов. В сборную России на XXXII Летние Олимпийские игры вошли ямальские волейболисты Егор Клюка и Дмитрий Волков.

В департаменте по физкультуре и спорту ЯНАО напомнили, что два ямальских спортсмена – представители новоуренгойского волейбольного клуба «Факел».

Ямальские болельщики поздравляют спортсменов с получением путёвки на XXXII Летние Олимпийские игры, которые пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU