2019-08-12T13:20:04+03:00
Экономика

Участок трассы Надым – Старый Надым проинспектировали общественники

Контроллеры замерили толщину верхнего слоя дороги
Анна Полякова
Поделиться:
Участок трассы Надым – Старый Надым проинспектировали общественники Фото: yanao.ruУчасток трассы Надым – Старый Надым проинспектировали общественники Фото: yanao.ru
Изменить размер текста:

На участке автодороги Надым – Старый Надым, где идут ремонтные работы, с проверкой побывали общественники и представители Надымского филиала окружной дорожной дирекции. Здесь в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» дорожники меняют асфальтобетонное покрытие.Работа на участке началась в десятых числах июля.

- По контракту работы на объекте необходимо закончить к 30 сентября, но думаю, что получится раньше. Главное, чтобы погода не подвела, - рассказал начальник Надымского филиала ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО» Эдуард Носань.

Представители дорожной дирекции и общественники провели замер толщины верхнего слоя покрытия, которая не должна быть меньше 5 см, а также температуры укладываемой смеси – её показатель не должен опускаться ниже 120 C°. Всё соответствует ГОСТам.

Как отметила общественный наблюдатель Людмила Куят, при выявлении нарушений данные факты будут направлены заказчику. Нужно, чтобы подрядчик всё вовремя исправлял и давал гарантию на выполненные работы, потому что это деньги налогоплательщиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За выходные дни на ямальских дорогах выявили 23 нетрезвых водителя
На Ямале не могут найти пропавшую в Лабытнанги старушку
В Новом Уренгое половина работ по капремонту завершена
Ямальцы пригласили детей из Казахстана отдохнуть в «Снежинке»
За летние месяцы на Ямале спасли 221 человека
В Лабытнанги по просьбе горожан идет реконструкция улицы Советская
Надымчанка по указке мошенника перевела свои сбережения на чужой счет
Ямальские волейболисты вошли в сборную России на XXXII Летние Олимпийские игры
Глава Югры Наталья Комарова поможет реализации общественных инициатив в Югре
Убийством закончился праздник строителей в вагон-городке Салехарда
Ямальский легкоатлет завоевал золото международного марафона
Жительница Ноябрьска отравилась грибами
Ямальский филиал Почты России повысит сотрудникам зарплату
В Новом Уренгое вахтовику, жившему за чужой счет, грозит срок