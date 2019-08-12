Участок трассы Надым – Старый Надым проинспектировали общественники

СЕГОДНЯ 13:16 2019-08-12T13:20:04+03:00

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На участке автодороги Надым – Старый Надым, где идут ремонтные работы, с проверкой побывали общественники и представители Надымского филиала окружной дорожной дирекции. Здесь в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» дорожники меняют асфальтобетонное покрытие.Работа на участке началась в десятых числах июля.

- По контракту работы на объекте необходимо закончить к 30 сентября, но думаю, что получится раньше. Главное, чтобы погода не подвела, - рассказал начальник Надымского филиала ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО» Эдуард Носань.

Представители дорожной дирекции и общественники провели замер толщины верхнего слоя покрытия, которая не должна быть меньше 5 см, а также температуры укладываемой смеси – её показатель не должен опускаться ниже 120 C°. Всё соответствует ГОСТам.

Как отметила общественный наблюдатель Людмила Куят, при выявлении нарушений данные факты будут направлены заказчику. Нужно, чтобы подрядчик всё вовремя исправлял и давал гарантию на выполненные работы, потому что это деньги налогоплательщиков.

ИСТОЧНИК KP.RU