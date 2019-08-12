Убийством закончился праздник строителей в вагон-городке Салехарда
В Салехарде четверка строителей отметила профессиональный праздник, который закончился убийством коллеги. Вечером 11 августа компания отмечала в жилом балке День строителей. Между мужчинами возник конфликт.
- По предварительным данным, одного из них избили. Ему нанесли множественные удары по различным частям тела, в том числе и деревянным табуретом в область головы, сообщили в СУ СКР по ЯНАО.
О произошедшем участники застолья сообщили своему коллеге, который вызвал скорую помощь потерпевшему. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, 27-летний строитель скончался на месте происшествия. Известно, что он участвовал в возведении храмового комплекса в честь Преображения Господня на реке Шайтанка.
Сейчас следователи уточняют обстоятельства происшествия и устанавливают причастных к совершению убийства. Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU