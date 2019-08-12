Убийством закончился праздник строителей в вагон-городке Салехарда

СЕГОДНЯ 13:00 2019-08-12T14:24:46+03:00

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В Салехарде четверка строителей отметила профессиональный праздник, который закончился убийством коллеги. Вечером 11 августа компания отмечала в жилом балке День строителей. Между мужчинами возник конфликт.

- По предварительным данным, одного из них избили. Ему нанесли множественные удары по различным частям тела, в том числе и деревянным табуретом в область головы, сообщили в СУ СКР по ЯНАО.

О произошедшем участники застолья сообщили своему коллеге, который вызвал скорую помощь потерпевшему. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, 27-летний строитель скончался на месте происшествия. Известно, что он участвовал в возведении храмового комплекса в честь Преображения Господня на реке Шайтанка.

Сейчас следователи уточняют обстоятельства происшествия и устанавливают причастных к совершению убийства. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU