2019-08-12T12:30:27+03:00
Спорт

Ямальский легкоатлет завоевал золото международного марафона

Награду спортсмен завоевал на дистанции 10 км
Анна Полякова
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Ямальский легкоатлет завоевал золото международного марафона Фото: puradm.ruЯмальский легкоатлет завоевал золото международного марафона Фото: puradm.ru
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Легкоатлет из Пуровского района Денис Кораблев стал обладателем золотой медали международного марафона по легкой атлетике «ЕвропаАзия». Маршрут традиционно проходит по историческому центру, улицам и набережной Екатеринбурга. Награду спортсмен завоевал на дистанции 10 км.

Участникам марафона, среди которых более 500 иностранцев, было предложено несколько дистанций: 3, 10, 21,1 и 42,2 километра. По данным организаторов марафона, утром в воскресенье со стадиона «Екатеринбург-арена» стартовали 7 тысяч человек.

Денис Кораблев - воспитанник районной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва «Авангард», многократный победитель и призер международных соревнований на стайерские дистанции. Спортсмен занимается под руководством тренера сборной ЯНАО Григория Хангельдиева, сообщили в администрации Пуровского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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