2019-08-12T12:04:17+03:00
Происшествия

Жительница Ноябрьска отравилась грибами

Женщину госпитализировали
Анна Полякова
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Жительница Ноябрьска отравилась грибами Фото: pixabay.comЖительница Ноябрьска отравилась грибами Фото: pixabay.com
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В Ноябрьске экстренная помощь врачей понадобилась жительнице города, после того, как она отведала блюдо из грибов.

Как сообщает пресс-служба ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская ССМП», женщина отравилась. Она призналась медикам, что, почувствовав ухудшение своего состояния, вызвала рвоту, потом вызвала скорую. После оказания помощи на месте, ее эвакуировали в приемный покой.

По данным медучреждения, всего за прошедшие выходные дни бригады скорой помощи выезжали на вызовы более 160 раз. В основном жителей и гостей города беспокоило изменение артериального давления, ярко выраженные головные боли, резкое ухудшение общего самочувствия. В одном случае помощь оказывалась на месте ДТП.

Четырнадцать раз бригады выезжали на несчастные случаи, в четырех из них пациентами становились несовершеннолетние жители Ноябрьска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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