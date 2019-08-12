Жительница Ноябрьска отравилась грибами
В Ноябрьске экстренная помощь врачей понадобилась жительнице города, после того, как она отведала блюдо из грибов.
Как сообщает пресс-служба ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская ССМП», женщина отравилась. Она призналась медикам, что, почувствовав ухудшение своего состояния, вызвала рвоту, потом вызвала скорую. После оказания помощи на месте, ее эвакуировали в приемный покой.
По данным медучреждения, всего за прошедшие выходные дни бригады скорой помощи выезжали на вызовы более 160 раз. В основном жителей и гостей города беспокоило изменение артериального давления, ярко выраженные головные боли, резкое ухудшение общего самочувствия. В одном случае помощь оказывалась на месте ДТП.
Четырнадцать раз бригады выезжали на несчастные случаи, в четырех из них пациентами становились несовершеннолетние жители Ноябрьска.
ИСТОЧНИК KP.RU