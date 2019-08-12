2019-08-12T11:32:33+03:00
Экономика

Ямальский филиал Почты России повысит сотрудникам зарплату

Перспективы развития связи в регионе обсудили на встрече с губернатором
Анна Полякова
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Ямальский филиал Почты России повысит сотрудникам зарплату на 23,6% Фото: yanao.ruЯмальский филиал Почты России повысит сотрудникам зарплату на 23,6% Фото: yanao.ru
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Губернатору ЯНАО Дмитрию Артюхову представили нового руководителя ямальского филиала Почты России. Ольга Минина, которая в последние годы работала заместителем директора ямальского филиала сменит Виктора Степанова.

Смена директора произойдёт в филиале в ближайшее время, сообщает правительство ЯНАО. Действующий руководитель возглавит региональное управление Почты России в другом регионе.

Глава Ямала провёл рабочую встречу с руководством регионального филиала ФГУП «Почта России». На встрече обсудили перспективы развития почтовой связи в регионе, возможность оказания почтальонами социально-бытовых услуг населению.

Также темой стала программа повышения зарплаты сотрудников, которую реализует ФГУП «Почта России». К концу 2019 года средняя зарплата в филиале увеличится на 23,6%.

К слову, в ЯНАО сейчас работает 92 почтовых отделения, половина из них - в посёлках. С 2015 года 10 отделений были переведены в новые, более комфортные помещения. На 2019 год запланирован переезд ещё двух отделений – в Горках и Мысе Каменном.

ИСТОЧНИК KP.RU

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