2019-08-12T11:21:57+03:00
Происшествия

В Новом Уренгое вахтовику, жившему за чужой счет, грозит срок

Мужчина нашел в банкомате карту и расплачивался ею в магазинах
Анна Полякова
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В Новом Уренгое вахтовику, жившему за чужой счет, грозит срок Фото: pixabay.comВ Новом Уренгое вахтовику, жившему за чужой счет, грозит срок Фото: pixabay.com
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В Новом Уренгое установили личность похитителя денег с банковской карты. Им оказался ранее не судимого 57-летнего гражданина ближнего зарубежья.

За неделю он потратил 10 000 чужих рублей. Как выяснилось, 31 июля 2019 года в полицию поступило заявление от женщины, которая сообщила, что кто-то оплатил покупки с ее банковской карты.

Полицейские установили, что новоуренгойка оставила свою банковскую карту в банкомате. Ее нашел злоумышленник и расплачивался ею за товары в магазинах.

На него завели уголовное дело по статье «Мошенничество с использованием электронных средств платежа с причинением значительного ущерба гражданину». Наказанием для него может стать лишение свободы на срок до пяти лет.

Подозреваемый вину признал. С него взяли подписку о невыезде, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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