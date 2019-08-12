2019-08-12T11:05:44+03:00
Общество

Рыбаки Тазовского района предложили вице-губернатору Ямала поддержать промысел

Масштабное обсуждение новых мер поддержки тундровиков идет во всех районах ЯНАО
Анна Полякова
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Рыбаки Тазовского района предложили вице-губернатору Ямала поддержать промысел Фото: yanao.ruРыбаки Тазовского района предложили вице-губернатору Ямала поддержать промысел Фото: yanao.ru
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Вице-губернатор ЯНАО Ирина Соколова в Тазовский район встретилась с работниками рыбоучастков Нямгудочи и Надо-Марра. Напомним, в ЯНАО, по поручению главы региона, проводится масштабное обсуждение новых мер поддержки для представителей северных этносов.

- Нам важно убедиться, что мы верно понимаем потребности и проблемы коренного населения округа. Поэтому сейчас мы собираем обращения, предложения ямальцев, стремимся прямо во время встреч решить самые острые вопросы, – заявила Ирина Соколова.

Треть коренных жителей Тазовского района занята добычей рыбы. Они отметили, что закупочная цена на улов не повышалась в течение нескольких лет. Руководитель регионального АПК Виктор Югай пообещал проанализировать ситуацию и принять соответствующие корректировки.

Помимо этого, рыбаков, так же как и оленеводов, волнуют вопросы образования для детей, предоставления матпомощи и жилья инвалидам и пенсионерам, а также изменение перечня товаров, предусмотренных Региональным стандартом минимальной материальной обеспеченности лиц, ведущих традиционный образ жизни.

Как пообещали в правительстве ЯНАО, решения тундровиков лягут в основу «дорожной карты» по улучшению социально-экономического положения представителей КМНС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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