Ямалец забил до смерти сожительницу, ударившую его кружкой

СЕГОДНЯ 10:47 2019-08-12T10:50:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Жителя Красноселькупского района обвиняют в совершении убийства сожительницы. Неоднократно судимый за совершение умышленных преступлений против личности и собственности мужчина расправился с подругой за удар кружкой по голове.

2 июля пара выпивала. Во время посиделок мужчина затеял ссору. Женщина схватила кружку и удара обидчика по голове. Тогда разъяренный мужчина жестоко избил ее, нанося ей многочисленные удары кулаками и деревянной доской по различным частям тела, попадало и по голове.

Женщина скончалась на месте происшествия. Как установила судебно-медицинская экспертиза, причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма.

- В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. 34-летнего мужчины заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СКР по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU