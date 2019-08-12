2019-08-12T10:50:34+03:00
Происшествия

Ямалец забил до смерти сожительницу, ударившую его кружкой

Женщина скончалась от черепно-мозговой травмы
Анна Полякова
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Ямалец забил до смерти сожительницу, ударившую его кружкой Фото: pixabay.comЯмалец забил до смерти сожительницу, ударившую его кружкой Фото: pixabay.com
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Жителя Красноселькупского района обвиняют в совершении убийства сожительницы. Неоднократно судимый за совершение умышленных преступлений против личности и собственности мужчина расправился с подругой за удар кружкой по голове.

2 июля пара выпивала. Во время посиделок мужчина затеял ссору. Женщина схватила кружку и удара обидчика по голове. Тогда разъяренный мужчина жестоко избил ее, нанося ей многочисленные удары кулаками и деревянной доской по различным частям тела, попадало и по голове.

Женщина скончалась на месте происшествия. Как установила судебно-медицинская экспертиза, причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма.

- В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. 34-летнего мужчины заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СКР по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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