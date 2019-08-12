2019-08-12T10:28:17+03:00
Общество

Паромы на переправе через Обь заменили на вертолеты

Рейсы будут осуществляться по накоплению
Анна Полякова
Поделиться:
Паромы на переправе через Обь заменили на вертолеты Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАОПаромы на переправе через Обь заменили на вертолеты Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО
Изменить размер текста:

Для перевозки пассажиров из Салехарда в Лабытнанги и обратно 12 августа выходят вертолеты. Рейсы будут осуществляться по накоплению. Об этом сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

Воздушный транспорт подняли из-за непогоды на Ямале. Как сообщалось ранее, паромное сообщение на главной переправе Ямала в понедельник с 7:10 приостановлено по метеоусловиям. Порывы ветра в этом районе регистрируются до 22 м/с.

При этом работа паромных составов на переправе возможна при порывах ветра до 17 м/с. Как только позволят погодные условия, переправа возобновит работу.

Кроме того, 12 августа по маршруту Мужи - Салехард - Березово отмена части рейса Мужи - Салехард - Мужи также из-за штормового ветра.

Как сообщает Ямало-Ненецкий ЦГМС – филиал ФГБУ «Обь-Иртышского УГМС», в понедельник на территории автономного округа прогнозируется неблагоприятное погодное явление: переменная облачность, дожди, днем в отдельных районах гроза.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жительница Ноябрьска отравилась грибами
Ямальский филиал Почты России повысит сотрудникам зарплату
В Новом Уренгое вахтовику, жившему за чужой счет, грозит срок
Рыбаки Тазовского района предложили вице-губернатору Ямала поддержать промысел
Ямалец забил до смерти сожительницу, ударившую его кружкой
Ноябрьских дачников ждет масштабная проверка счетчиков
В Уренгое новый пятиэтажный дом сдадут в начале 2020 года
В Ноябрьске выявили 60 нарушений при проверке детских площадок
Продавщице надымского магазина грозит уголовная ответственность за продажу пива подросткам
Более 800 миллионов рублей пошло на северный завоз топлива в Тазовский район
В Новом Уренгое на перекрестке столкнулись автобус и легковушка
Во всех школах Ямала идет проверка на готовность к новому учебному году
Сбербанк снижает ставки по ипотеке с господдержкой для семей с детьми
Паромная переправа через Обь встала по метеоусловиям
Погода на Ямале 12 августа: местами ливневые дожди
В Надыме горожане на десять часов останутся без холодной воды
На стадионе в Ноябрьске горожан угощают пловом в честь праздника
В Новом Уренгое двое парней воспользовались пьяным состоянием женщины
Губернатор Ямала сядет за руль, чтобы проверить в округе качество ремонта дорог
Погода на Ямале 11 августа: облачно и без дождей
В Ноябрьске на стадионе горожане отметят Курбан-байрам
На фактории Сеяхинской тундры завезут новую печь и продукты