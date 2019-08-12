Паромы на переправе через Обь заменили на вертолеты
Для перевозки пассажиров из Салехарда в Лабытнанги и обратно 12 августа выходят вертолеты. Рейсы будут осуществляться по накоплению. Об этом сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.
Воздушный транспорт подняли из-за непогоды на Ямале. Как сообщалось ранее, паромное сообщение на главной переправе Ямала в понедельник с 7:10 приостановлено по метеоусловиям. Порывы ветра в этом районе регистрируются до 22 м/с.
При этом работа паромных составов на переправе возможна при порывах ветра до 17 м/с. Как только позволят погодные условия, переправа возобновит работу.
Кроме того, 12 августа по маршруту Мужи - Салехард - Березово отмена части рейса Мужи - Салехард - Мужи также из-за штормового ветра.
Как сообщает Ямало-Ненецкий ЦГМС – филиал ФГБУ «Обь-Иртышского УГМС», в понедельник на территории автономного округа прогнозируется неблагоприятное погодное явление: переменная облачность, дожди, днем в отдельных районах гроза.
ИСТОЧНИК KP.RU