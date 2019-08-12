2019-08-12T10:15:15+03:00
Общество

Ноябрьских дачников ждет масштабная проверка счетчиков

Показания регулярно сдают только половина собственников участков
Анна Полякова
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Ноябрьских дачников ждет масштабная проверка счетчиков Фото: admnoyabrsk.ruНоябрьских дачников ждет масштабная проверка счетчиков Фото: admnoyabrsk.ru
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В дачном поселке «Мечта» под Ноябрьском пройдет масштабная проверка счетчиков. Как отмечают в администрации города, распространено ошибочное мнение, что показания приборов учета необходимо сдавать лишь во время дачного сезона. Это приводит к судебным разбирательствам.

Так, одна жительница Ноябрьска пожаловалась в соцсетях на то, что поставщик ресурса взыскивает с нее более 40 000 рублей за электроэнергию в дачном домике. Женщина в недоумении.

Ей объяснили, что, если собственники строений, не предназначенных для постоянного проживания, к которым относятся дачи, не сдают показания приборов учета, объем потребленной электроэнергии определяется расчетным способом.

- В поселке порядка 650 участков подключены к линиям электропередачи. Показания сдают примерно половина дачников. Зимой – человек 300, летом – 350, – говорит директор по сбыту представительства АО «ЕРИЦ ЯНАО» в г. Ноябрьске Татьяна Борисова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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