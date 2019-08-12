2019-08-12T09:49:17+03:00
Общество

В Уренгое новый пятиэтажный дом сдадут в начале 2020 года

Многоквартирник начали строить зимой
Анна Полякова
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В Уренгое новый пятиэтажный дом сдадут в начале 2020 года Фото: puradm.ruВ Уренгое новый пятиэтажный дом сдадут в начале 2020 года Фото: puradm.ru
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В Уренгое Пуровского района ударными темпами идет строительство трёх пятиэтажных жилых домов. Так новую пятиэтажку в первом микрорайоне, которую начали возводить только зимой, обещают сдать в эксплуатацию уже в первом квартале 2020 года.

Кирпичная кладка завершена, внутри продолжается устройство перегородок и прокладка электрического кабеля. Ведутся кровельные работы и обустраивается двор. Работы выполняются по мере сложности и срочности. Работы по вводу тепло- и водоснабжения близятся к завершению: осталось сделать гидроизоляцию, перекрыть трассу и врезаться в магистральную сеть.

Одна из первоочередных задач - благоустройство придомовой территории, до наступления морозов эту работу необходимо завершить, отметили в администрации Пуровского района.

Со стороны дороги полностью выполнена вертикальная планировка. Кроме озеленения и пожарного проезда, здесь обустроят сквозной проход через дом на ул. Гиря с пешеходной дорожкой. Необходимые для благоустройства материалы – бетонные плиты, бордюры, тротуарная плитка – завезены. Одна из бригад приступила к установке окон и утеплению фасада здания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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