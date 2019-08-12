СЕГОДНЯ 09:33 2019-08-12T09:37:26+03:00

В Ноябрьске выявили 60 нарушений при проверке детских площадок Фото: Администрация Ноябрьска

Замечания для устранения недочетов направлены в управляющие компании

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Свыше 520 объектов в Ноябрьске было проверено с начала лета в рамках Всероссийской акции «Безопасность детства». Как сообщили в администрации города, детские площадки, чердаки, подвалы обследованы специальной комиссией.

Более 60 замечаний, связанных с состоянием детских площадок и других объектов направлено в управляющие компании.

Общественный помощник уполномоченного по правам ребёнка в ЯНАО Марсель Сафиуллин рассказал, что управляющие компании тоже обследуют свои территории, что-то устраняют оперативно, в некоторых случаях требуется больше времени.

Для обеспечения безопасности детей комиссия продолжит обследование детских, спортивных площадок и других объектов.

Между тем, горожан просят тоже стать активными участниками процесса и, столкнувшись с ненадлежащим состоянием игровых зон, открытым доступом на чердаки, в подвалы необходимо позвонить в управление ЖКХ ТЭиС.

ИСТОЧНИК KP.RU