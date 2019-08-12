Продавщице надымского магазина грозит уголовная ответственность за продажу пива подросткам

СЕГОДНЯ 09:06 2019-08-12T09:10:16+03:00

Изменить размер текста: A A

В Надыме на кассиршу магазина завели уголовное дело за продажу алкогольной продукции подростку. Как выяснилось, женщина уже попадалась в поле зрения полиции за аналогичное правонарушение.

В марте 2019 года она была привлечена к административной ответственности за это, тогда ей назначили наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей. Однако ноябрянка не сделала должных выводов и в июле вновь не убедилась в возрасте покупателя. Оказалось, она продала пиво 15-летней девушке.

Неоднократная розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции является уже уголовно-наказуемым деянием, пояснили в прокуратуре ЯНАО

Теперь подозреваемой грозит наказание в виде исправительных работ на срок до одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Между тем, наказание грозит и индивидуальному предпринимателю, в отношении которого в настоящее время проводится административное расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU