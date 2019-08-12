Продавщице надымского магазина грозит уголовная ответственность за продажу пива подросткам
В Надыме на кассиршу магазина завели уголовное дело за продажу алкогольной продукции подростку. Как выяснилось, женщина уже попадалась в поле зрения полиции за аналогичное правонарушение.
В марте 2019 года она была привлечена к административной ответственности за это, тогда ей назначили наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей. Однако ноябрянка не сделала должных выводов и в июле вновь не убедилась в возрасте покупателя. Оказалось, она продала пиво 15-летней девушке.
Неоднократная розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции является уже уголовно-наказуемым деянием, пояснили в прокуратуре ЯНАО
Теперь подозреваемой грозит наказание в виде исправительных работ на срок до одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Между тем, наказание грозит и индивидуальному предпринимателю, в отношении которого в настоящее время проводится административное расследование.
ИСТОЧНИК KP.RU