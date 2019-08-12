2019-08-12T08:49:06+03:00
Экономика

Более 800 миллионов рублей пошло на северный завоз топлива в Тазовский район

Отдаленные поселения муниципалитета обеспечат на зиму дровами и ГСМ
Анна Полякова
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Более 800 миллионов рублей пошло на северный завоз топлива в Тазовский район Фото: yanao.ruБолее 800 миллионов рублей пошло на северный завоз топлива в Тазовский район Фото: yanao.ru
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В Тазовском районе продолжается досрочный северный завоз. Традиционно с начала навигации и до октября отдаленные северные поселения запасаются продуктами питания, горючим и топливной древесиной. Мероприятия осуществляется в соответствии с запланированными сроками, пояснили в администрации муниципалитета.

С начала летней навигации уже совершено 29 рейсов, которыми доставлено более 80 тонн продовольствия на сумму 14,3 млн рублей.

Сейчас в села и на фактории завозят не только продукты длительного хранения, но и свежие овощи, сезонные фрукты, молочную продукцию и другие товары с небольшим сроком годности.

В сентябре и октябре товары будут завезены с учетом предстоящего осенне-зимнего периода – склады пополнятся годовым запасом муки, различных круп, сахара, масла, консервации, кондитерских изделий, а также мясной и молочной продукцией с длительным сроком хранения.

Одновременно с доставкой продуктов питания в отдаленные поселения и на межселенную территорию завозятся дрова и горюче-смазочные материалы – всего на сумму свыше 800 млн рублей.

За период летней навигации продовольственные и топливные запасы северных поселений будут пополнены, а, значит, в осенне-зимний период жители отдаленных территорий будут обеспечены всем необходимым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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